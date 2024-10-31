31/10/2024 13:51

【國際要聞】美國首次在豬體內檢測到H5N1病毒，憂傳染人類

《經濟通通訊社31日專訊》美國農業部官員周三（30日）稱，該國首次在豬體內檢測到陽性H5N1禽流感病毒，擔憂這種情況是否會讓病毒進一步演變，使人類面臨風險。

奧勒岡州克魯克縣一個小型農場有大批家禽患病死亡，衛生部門接報到現場檢測，結果發現一頭豬確診H5N1。州農業部門指，這次感染是由在野鳥中傳播的毒株引起，沒有跡象表明已傳染給人類。

豬被認為是混合載體，人類和各種動物的流感病毒可以在其體內交換基因。人們擔心這種混合病原體或具有更容易感染人類的特徵。

美國衛生官員此前就擔心，在禽類和牛群中傳播的H5N1禽流感病毒會傳染給豬。孟菲斯聖裘德兒童研究醫院的流感專家韋比(Richard Webby)指出：「在我們知道的所有流感宿主中，豬可以成為將病毒傳播給人類的媒介。」(jf)