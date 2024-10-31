31/10/2024 14:26

【美國大選】拜登關鍵時刻幫倒忙，指特朗普支持者是「垃圾」

《經濟通通訊社31日專訊》美國總統大選進入了衝刺階段，兩黨候選人都抓緊最後時機，爭取更多的中間選民。不過，拜登周二（29日）指特朗普支持者是「垃圾」引發風波，成為民主黨總統候選人賀錦麗選情的最新災難。



*賀錦麗罕見地公開批評拜登*



賀錦麗周三（30日）在趕赴三個戰場州競選之旅前，罕有地在記者面前批評拜登。她說：「我要明確的是，我非常不認同對人們的投票取向加以批評。」

拜登周二在與一個拉丁裔團體的視像通話中，談及特朗普周日（27日）在紐約麥迪遜廣場花園的集會，當時喜劇演員欣奇克里夫貶稱波多黎各為「垃圾浮島」。

拜登當時稱：「我唯一看到的垃圾是他的支持者們。他對拉美裔的妖魔化不合情理，也不美國，這與我們所做的一切完全背道而馳。」



*萬斯：拜登指一半美國人是垃圾*



特朗普競選副手萬斯隨即抓住機會，指摘拜登把支持特朗普的「半數美國人」當成垃圾。特朗普本人亦於周三，在北卡羅來納州的集會上重提拜登言論，批評說：「拜登終於說出他和賀錦麗對我們支持者的真實看法，他把他們稱作垃圾。他們真心這麼想。」他續指：「我對拜登和賀錦麗的回答很簡單，如果你不愛美國人，你就不能領導美國。」

分析指，拜登的言論令賀錦麗在戰場州的選情蒙上陰影。她的民調支持率被特朗普反超後，差距進一步拉大。政治博彩押注沒有出現太大變化，而金融市場似乎愈發相信特朗普有望捲土重來。



*特朗普民調優勢持續擴大*



RealClearPolitcs截至10月30日的平均民調顯示，特朗普對賀錦麗的微弱優勢擴大至0.4個百分點。兩人支持率分別為48.4%和48%。截至10月28日的民調則為特朗普以48.6%對48.4%，領先賀錦麗0.2百分點。(jf)