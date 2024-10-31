31/10/2024 15:20

【美國大選】美國大選結果對金融市場有何影響？（3）

《經濟通通訊社31日專訊》下周就是美國總統大選。對於華爾街而言，賀錦麗與特朗普的對決給市場增添更多波動性，再加上利率、勞動力市場、歐洲和中東地區衝突這些不確定因素，已經足夠折磨投資者。



＊賀錦麗將令綠能產業獲益＊



分析指，如果民主黨候選人賀錦麗獲勝，將使可再生能源生產商、電動車製造商，以及公用事業公司等相關股票受益。住宅建築商也可能獲得提振，賀錦麗提議為首次置業人士提供高達25000美元的首期支持，並建議為開發新樓的建築商提供稅收優惠。

貨幣方面，富國策略師Aroop Chatterjee表示，在賀錦麗政府領導下，美國在貿易、移民、外交政策等方面的不確定性會減少，或對美元這種傳統的避險貨幣構成壓力。



＊特朗普獲勝貿易緊張局勢或升級＊



與此同時，如果共和黨候選人特朗普獲勝，貿易緊張局勢或升級，在中國有大量收入的公司在業務上可能面臨干擾，其中包括英偉達、高通等。石油、天然氣和傳統能源公司亦被視為特朗普勝選的可能受益者，因為特朗普承諾要放鬆對國內石油開採的限制。

貨幣方面，華爾街策略師普遍認為特朗普關稅至少在短期內會支撐美元，並打擊人民幣和墨西哥披索等貨幣。(rc)