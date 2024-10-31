31/10/2024 14:35

【外圍經濟】美元對沖成本升至2022年以來最高，投資者迎風險

《經濟通通訊社31日專訊》對沖美元波動風險的價格飆升至近兩年來最高，投資者正在為下周美國總統大選後市場大幅波動的風險做準備。

彭博美元指數的1周隱含波動率指標周三(30日)升至2022年12月以來最高，當時經濟衰退擔憂曾席捲金融市場。分析指，投資者正在為美元兌歐元、日圓、人民幣和墨西哥披索等主要貨幣的大幅波動做準備，從而推升了防範此類波動風險的期權成本。

巴克萊駐紐約的外匯策略師Skylar Montgomery Koning表示，墨西哥披索、人民幣和韓圜等新興市場貨幣被視為對美國大選最敏感的貨幣。

美元指數10月份至今已上漲逾3%，有望創下2022年9月以來最大單月漲幅。(rc)