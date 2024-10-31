31/10/2024 10:09

【數據解讀】統計局：十月製造業企業生產擴張加快，市場預期改善

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，今年10月國內製造業採購經理指數(PMI)50.1%、已連續兩個月回升。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，10月，製造業企業生產擴張加快。新訂單指數為50%，比9月上升0.1個百分點，升至臨界點。從行業看，通用設備、汽車、電氣機械器材等行業生產指數和新訂單指數均位於54%以上，產需釋放較快；木材加工及傢具、化學原料及化學製品、非金屬礦物製品等行業生產指數和新訂單指數均低於臨界點，產需仍顯不足。

同時，受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，製造業市場價格總體水平明顯改善。從行業看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業主要原材料購進價格指數和出廠價格指數均升至60%以上高位景氣區間，相關行業原材料採購價格和產品銷售價格上漲較多。



*生產經營活動預期指數54%，近4個月高點*



市場預期有所改善。生產經營活動預期指數為54%，比9月上升2個百分點，為近4個月高點，表明隨著推動經濟回升向好的積極因素累積增多，企業信心有所增強。從行業看，食品及酒飲料精制茶、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、汽車、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於57%以上較高景氣區間，企業對行業發展預期較為樂觀。

從企業規模來看，大中型企業PMI繼續回升。大型企業PMI為51.5%，比9月上升0.9個百分點，景氣水平穩中有升；中型企業PMI為49.4%，比9月上升0.2個百分點，景氣水平繼續改善；小型企業PMI為47.5%，比9月下降1個百分點，景氣水平有所回落。(lc)