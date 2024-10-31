31/10/2024 10:37

【數據解讀】統計局：國慶假期帶動，服務業活動指數重返景氣區間

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，10月非製造業商務活動指數為50.2%，比9月上升0.2個百分點，回升至臨界點以上。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河在解讀數據時表示，10月服務業商務活動指數重回景氣區間。從行業看，受國慶假期帶動，與居民旅遊出行相關的鐵路運輸、航空運輸、生態保護及公共設施管理等行業商務活動指數均升至55%以上較高景氣區間，市場活躍度明顯提升；郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務等行業商務活動指數在60%以上高位運行，業務總量保持較快增長。



*房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點*



住宿、房地產等行業商務活動指數仍低於臨界點，但景氣水平有所改善。從市場預期看，業務活動預期指數為56.2%，比9月上升1.6個百分點，升至較高景氣區間，其中鐵路運輸、郵政、貨幣金融服務、資本市場服務等行業業務活動預期指數均高於65%，相關行業企業對市場發展前景看好。

建築業商務活動指數保持擴張。建築業商務活動指數為50.4%，比9月下降0.3個百分點，繼續保持在臨界點以上。其中，土木工程建築業商務活動指數升至55%以上較高景氣區間，表明基礎設施項目建設施工進度有所加快。從市場預期看，業務活動預期指數為55.2%，比9月上升2.1個百分點，建築業企業對近期行業發展信心有所增強。(lc)