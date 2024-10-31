31/10/2024 16:17

微眾科技加入金管局Ensemble項目架構工作小組

《經濟通通訊社31日專訊》金管局宣布，微眾科技、摩根大通銀行、R3加入批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)項目Ensemble的架構工作小組。微眾科技期望基於區塊鏈技術方面的積累和產業應用實踐，為香港代幣化市場創新發展提供支持。

Ensemble項目由金管局發起，旨在探索基於區塊鏈平台的創新金融市場基礎設施，通過批發層面央行數碼貨幣(wCBDC)，促進市場以代幣化貨幣進行無縫的銀行同業結算。今年8月，金管局推出Ensemble沙盒，進一步驗證代幣化資產、代幣化存款和wCBDC之間的技術互通性，讓業界參與者在實際業務場景中，對代幣化資產交易進行端到端測試。

此次加入工作小組的微眾科技是由微眾銀行於2024年6月在香港設立的全資子公司。微眾科技致力於將微眾銀行累積的前沿科技成果和豐富的實踐經驗，轉化為成熟的技術服務能力，為金融機構、政府及產業客戶提供多元化、高價值的數字金融與數字基建解決方案。

在區塊鏈技術領域，微眾銀行自2017年起牽頭研發開源區塊鏈底層平台FISCO BCOS，匯聚超過10萬名開發者和5000多家企業機構，落地超過400個標桿案例。(bi)