31/10/2024 19:41

《再戰明天》中國公布財新製造業PMI，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社31日專訊》中國公布財新製造業PMI，及美國公布失業率等數據，料為周五（1日）市場焦點。



*達拉斯聯儲總裁發表講話，日本公布製造業PMI*



各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚9:45pm，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在該行支持的一場活動上發表講話。

數據方面，周五8:30am（本港時間．下同），日本公布10月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布第三季生產者物價指數。9:45am，中國公布10月財新製造業採購經理人指數，料由49.3升至49.7。4:30pm，香港公布9月零售銷售，年率跌幅料由10.1%收窄至9%。8:30pm，美國公布10月失業率，料維持於4.1%。9:45pm，美國公布10月製造業採購經理人指數，料由47.3升至47.8。10:00pm，美國公布10月ISM製造業指數，料由47.2升至47.6。

在本港，明日公布業績的公司有:首程控股(00697)、大成食品(03999)等。(wa)