31/10/2024 17:20

《經濟通通訊社31日專訊》美國聯儲局將於下周議息，多家銀行推出新優惠，當中，華僑銀行推快閃優惠，3個月港元定存年息高達4厘，起存額需為500萬元，適用於新舊客戶透過分行以新資金辦理。若起存額200萬，亦有3.88厘。另外，新舊客戶透過分行以新資金88萬或以上可享88日3.8厘，優惠期至11月2日。南洋商業銀行3個月及4個月港元定存年息分別高達3.8厘及3.7厘，5個月可享3.7厘，起存額為100萬元，適用於「智優息定期存款」特選南商理財客戶：新舊客戶以新資金透過分行辦理。另外，集友銀行新增3個月港元定存年息3.6厘，起存額為100萬至5000萬元，適用於客戶透過分行/網上銀行以新資金辦理。(bn、bi)表列各大銀行定存息率