31/10/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.7 +65.095 一周 4.24167 +7.316 兩周 4.18048 -4.654 一個月 4.24119 +1.559 兩個月 4.29786 +1.941 三個月 4.30923 +0.709 六個月 4.2 +1.042 一年 4.11256 -0.071

《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息今早普遍造好，其中，隔夜息大漲65基點至4.7厘，為10月15日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.24119厘，見逾一周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報4.30923厘。六個月利率升至4.2厘，但一年期回落至4.11256厘。港元匯價今早在7.7710-7.7729之間上落，最新報7.7713，較前收市價升0.01%。今早公布的中國10月製造業PMI略勝市場預期，恒指高開33點後，最多曾升172點，高見20552。截時升110點。(cl)資料來源：香港銀行公會