31/10/2024 11:21
《港元利率》隔夜息抽升65基點高見4.7厘，一個月拆息三連升
《經濟通通訊社31日專訊》港元拆息今早普遍造好，其中，隔夜息大漲65基點至4.7厘，為10月15日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.24119厘，見逾一周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報4.30923厘。六個月利率升至4.2厘，但一年期回落至4.11256厘。
港元匯價今早在7.7710-7.7729之間上落，最新報7.7713，較前收市價升0.01%。
今早公布的中國10月製造業PMI略勝市場預期，恒指高開33點後，最多曾升172點，高見20552。截時升110點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息連升兩天，報4.30923厘。六個月利率升至4.2厘，但一年期回落至4.11256厘。
港元匯價今早在7.7710-7.7729之間上落，最新報7.7713，較前收市價升0.01%。
今早公布的中國10月製造業PMI略勝市場預期，恒指高開33點後，最多曾升172點，高見20552。截時升110點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.7
|+65.095
|一周
|4.24167
|+7.316
|兩周
|4.18048
|-4.654
|一個月
|4.24119
|+1.559
|兩個月
|4.29786
|+1.941
|三個月
|4.30923
|+0.709
|六個月
|4.2
|+1.042
|一年
|4.11256
|-0.071
資料來源：香港銀行公會