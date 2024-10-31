31/10/2024 16:33

《本港經濟》本港第三季GDP預估按年升1.8%，遠遜市場預期

《經濟通通訊社31日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第三季本地生產總值按年實質上升1.8%，較第二季增長3.2%放緩，又低於市場預估的3.1%升幅。

今年首三季合計，本地生產總值較上年同期實質上升2.6%。

經季節性調整後按季比較，第三年實質本地生產總值按季下跌1.1%，預估為增長0.2%。



*政府料經濟在今年餘下時間繼續增長*



政府發言人表示，香港經濟在今年第三季繼續按年擴張，儘管步伐有所放緩。按主要開支組成部分分析，隨著一些主要市場的經濟增長放緩，整體貨物出口的按年增長有所減慢。服務輸出受跨境經濟活動增加所支持，繼續錄得溫和升幅。整體投資開支隨著整體經濟增長進一步增加。然而，在市民消費模式改變下，私人消費開支繼續下跌。

展望未來，經濟應會在今年餘下時間繼續增長。儘管全球經濟不確定性和貿易摩擦可能會影響香港的貨物出口表現，但各主要央行放寬貨幣政策，以及內地經濟前景隨著國家最近推出一攬子提振措施而改善，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。港元匯率或會隨美元走弱，加上中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會繼續構成挑戰。



*私人消費開支實質下跌1.4%*



按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第三季與上年同期比較實質下跌1.4%，而第二季的跌幅為1.6%。政府消費開支按年錄得2.1%的實質升幅，而第二季的升幅為2.2%。本地固定資本形成總額繼第二季上升4.1%後，在第三季按年實質上升3.7%。

同期，貨品出口總額與上年同期比較錄得3.9%的實質升幅，升幅較第二季的7.5%有所放緩。貨品進口在第三季實質上升2.6%，而第二季的升幅為3.4%。服務輸出在第三季實質上升2.4%，服務輸入亦升8.2%。(cl)