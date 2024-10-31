31/10/2024 10:03

《真知灼見－溫灼培》英國大幅加稅惟未損英鎊匯價

《真知灼見》英國財相李韻晴昨晚（30日）公布了工黨上任後的首份財政預算案。為填補上屆保守黨政府的220億英鎊財政缺口，工黨選擇了大幅加稅400億英鎊，並成為過去30年來最大加稅幅度。至於增加的稅收，大部分是來自企業及富人。企業利得稅率，便由原先10%至20%範圍，上調至18%至24%。另外，國民保險供款亦從13.8%上調至15%。至於富人稅的增加則包括遺產稅、資產增值稅、私校學費稅及第二間購房稅等。對於一般工作階層，不單沒有加入息稅，21歲以上僱員的每小時最低工資，明年4月起更會上調6.7%。



*大量增加稅收由英企業承擔*



財政預算案公布後，英國商界組織隨即指增加的稅收會損害到企業投資，並會影響海外企業到英國營商的意欲，更警告工黨政府如在任期內再大幅加稅將會嚴重削弱企業在英國的營商信心。始終，於是次財政預算案中，企業確實要承擔了大量增加的稅收。就長遠而言企業是否願意留在英國發展，重點還看英政府能否如其所承諾可為英國製造出穩定及良好的營商環境。



*市場反應似已接受此預算案*



就市場的即時反映所見，昨晚英國富時100指數雖跌，但跌幅不多只有0.73%，而具指標性的英國10年債價雖同為下跌，但亦屬輕微，與卓慧思2022年公布財政預算案後，市場隨即大舉拋售英國債券情況可謂完全不同。似乎，市場此刻是接受了英國的財政預算案。



*英鎊重點看下周聯儲局議息會*



回觀英鎊匯價料暫約於1.29-1.30美元間徘徊，重點觀察是待下周四（7日）聯儲局及英倫銀行議息會，端視當中的息率變化，而整個重點觀察反而是會落在聯儲局身上。相信只有當聯儲局願意繼續減息，當資金繼續從美國流出，當美元匯價整體跌，相信英鎊才能有所受惠而上升。至於下周四英倫銀行減息機率，按照利率期貨市場顯示只有八成，待12月減息機率才有100%。今早（31日）於亞洲市場英鎊報1.2949美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》(筆者電郵：enroll@hangseng.com)



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