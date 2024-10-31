31/10/2024 10:01

《富泰有方－黃德泰》經濟動力穩健，儲局減息知易行難

《富泰有方》美國聯儲局最近減息50個基點，我們大致認同主席鮑威爾對經濟的評估，並相信有關評估將成為未來政策利率和市場趨勢的關鍵指標。

從勞動市場方面看，失業率確實從去年4月的3.4%上升到今年8月的4.2%，但之前的3.4%是約60年來的最低水平。在1990年至2007年（環球金融危機前夕）期間，失業率平均為5.4%，而目前的自然失業率大概介於4.5%至5.0%之間。因此，勞動市場只是逐步由過度緊張的狀態恢復平衡，鮑威爾也認為勞動市場非常穩健，並對此進行了詳細且由多項數據支持的評估。最新發布的經濟預測摘要顯示，聯儲局預計未來三年失業率將穩定維持在目前水平附近。鮑威爾也承認通脹尚未達到目標，但已經相當接近目標，而且聯儲局有信心現時物價增長將繼續放緩至2%。鮑威爾也明白減息50個基點可能會增強市場對貨幣政策進一步放寬的預期。然而，他強調：「市場不能單看這次減息50個基點，便認為這是貨幣寬鬆的新步伐」，使市場的樂觀情緒降溫。他重申聯儲局目前正在考慮逐步實現利率正常化，並提及點陣圖，其中位數反映今年將再減息兩次，每次25個基點，而2025年將再減息100個基點至3.4%。

實質聯邦基金利率反映目前貨幣政策雖然偏緊，但從歷史角度來看，這程度並非異常緊縮。在歷史數據上看，環球金融危機之後實際利率持續處在異常低的水平。環球金融危機和新冠疫情之間的時期是一段異常時期，而實際聯邦基金利率的較佳參考點應該是環球金融危機前的長期平均水平，即實際政策利率接近2%，這與目前水平相差不遠。

鮑威爾「感覺」2008年至2022年的超低利率環境不會重現，因為目前的中性利率明顯比當時高。以環球金融危機前實際政策利率的長期平均值接近2%為參考，我們估計在本輪寬鬆周期結束時，聯邦基金中性利率應會在3.75%至4.0%之間。聯儲局目前預計（基於點陣圖中位數），明年年底前政策利率將減至3.4%，並在寬鬆周期結束時減至約3%。聯儲局對中性利率的估計在過去大約一年內持續上升（可能是確認經濟抵禦加息的能力），並且很可能會進一步上升。反觀市場預計聯邦基金利率在明年年底前將減至2.75%。

然而，市場對聯儲局最終決定減息50個基點（但並不是特別鴿派）略為失望，10年期美國國債在新聞發布會後立即遭到拋售。這意味著，聯儲局往後仍會面對艱難的時刻。過去經驗顯示，金融市場會持續要求聯儲局提供更多的寬鬆措施，尤其是許多投資者仍預期利率會回到環球金融危機後的極低水準。聯儲局已經重新建立對抗通脹的公信力，但長期以來，投資者對「聯儲局托市」經已習以為常。隨著我們正逐漸回到環球金融危機前的規範，我們預期市場未來會多次因為經濟數據疲軟而出現過度興奮的情況，繼而增加隨後感到失望的可能性。

《富蘭克林鄧普頓投資香港聯席主管 黃德泰》



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