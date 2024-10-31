31/10/2024 10:02

《與聯共策－鄒建雄》固定收益展望：減息環境下的部署

《與聯共策》今年9月，美國聯儲局宣布減息50個基點，其降幅為16年以來最大。



*央行的措詞：「漸進」*



聯儲局在密切關注強勁但逐漸疲軟的就業市場的同時，表示計劃將對數據的變化作出應對。換言之，聯儲局計劃逐步採取行動，同時重新調整為中性政策立場；我們認為這可能會在2026年初發生。

歐洲央行在9月進行本周期第二次減息。歐洲央行仍然沒有特定的套路，並採取緩慢、由數據驅動的方向。英國央行也傾向於逐步減息，以解決持續的通脹壓力。英國央行於8月以25個基點的加息啟動其寬鬆周期。我們預計歐洲央行和英國央行今年將分別再減息一次。雖然2025年減息可能會加速，但我們認為各央行不太可能採取激進的寬鬆政策。

中國央行也一直減息以提振增長，目前低於今年5%的目標。雖然減息不太可能幫助中國的房地產行業，但可能有助提振其他表現良好的行業的增長前景。

日本央行是主要央行中的異類，自今年較早前收緊政策，是該行自2008年以來首次保持關鍵利率穩定。目前，日本央行在走向正常化的過程中主要依賴被動量化緊縮。



*持續的波動性即將來臨*



市場對減息時間和幅度的預測為市場帶來波動；同時，歐洲、印度、墨西哥、巴西等地區的衝突和選舉所引起的地緣政治也衍生不確定性。事實上，世界上大約一半的人口將可在2024年的「選舉年」進行投票。雖然美國大選很少影響市場結果，但即將來臨的美國大選可能會導致未來數月的波動性走高。

投資者應該適應不斷變化的政策預期和市場數據，避免陷入短期波動。更廣泛的趨勢（例如溫和的全球經濟增長和偏高的收益率）更為重要，並對債券投資者而言是有利條件。



*債券或會因再投資而獲提振*



隨著未來數月大多數成熟市場的收益率下降，債券的價格可能會上漲；考慮到仍有大量資金在場外尋找入市良機，債券價格的提振可能特別大。截至8月31日，源於各地央行積極加息時流行的「買入國庫券後即可放鬆」(T-bill and Chill)策略，美國貨幣市場基金中持有破紀錄的6.6萬億美元。

從歷史上看，隨著央行啟動寬鬆政策，現金會從貨幣市場湧出，並重回長期債務市場；此類資金流動導致債券的需求激增，有助於加劇減息所帶來的收益率下行。由於現時場外現金量屬前所未有的水平，因此對債券需求的潛在增長預計非常之高。我們預計未來數年將有大約2.5至3萬億美元的資金重回債券市場。

波動加劇和市場利好因素可為主動型投資者創造機會。然而，我們認為最關鍵的一步是重返債券市場，以免錯過現時的偏高收益和強勁的潛在回報。

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》



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