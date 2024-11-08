31/10/2024 09:08

【傾力救市】標普：中國出台的刺激政策不會對經濟產生顯著影響

《經濟通通訊社31日專訊》標普全球評級近日發布報告指，中國政府近來推出的一系列新的經濟刺激計劃或將提振消費者和購房者的情緒，也有可能使標普全球評級上調中國2025年的GDP預測。不過，這一攬子計劃並不是大水漫灌式的刺激計劃，不會對經濟產生顯著影響。

新出台的一攬子計劃包括下調存量房貸利率和降低貸款門檻；投入更多政府資金支持房地產行業去庫存；協助地方政府化解隱性債務並釋放財力空間促發展。政府還表示或會推出更多與消費相關的刺激計劃。

至於一攬子計劃對中國的主權評級影響，標普全球評級信用分析師尹睿表示，這還要取決於新發行政府債券的規模，以及新刺激計劃執行的速度，不過最重要的是，中國經濟何時能夠恢復可持續的內生性增長動能。(lc)