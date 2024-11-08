31/10/2024 09:18

【傾力救市】標普：中國本輪刺激政策可能無法帶動消費提升

《經濟通通訊社31日專訊》標普全球評級近日發布的報告指，中國政府這次推出的一攬子刺激政策可能無法帶動消費提升，因為提升消費者信心的關鍵在於就業和房地產市場的復甦。零售支出疲軟的原因更多是消費者信心低下，而非消費能力不足。

標普認為，未來幾年，基礎設施投資仍將是中國經濟增長的動力，但惟帶動效果正在減弱。此外，投資重心正加速轉移至國家戰略性領域，包括交通強國、能源轉型和災害預防及災後重建等。



*地產銷售有望到2025年下半年企穩*



至於房地產市場何時企穩？標普認為，如果中國政府持續對開發商融資給予支持並繼續推動行業去庫存，那麼地產銷售有望到2025年下半年企穩，隨著庫存有序降低，開發商將不再需要大幅降價。標普認為，房價持續下跌不僅導致現有業主的財富減少，也削弱了潛在購房者的信心。

另外，存量房貸利率及政策利率下調會令銀行的淨息差減少約20個點子。銀行的資產回報率因此將減少約14個點子，銀行盈利壓力加大，需要削減融資成本，以緩解淨息差及盈利所承受的壓力。(lc)