31/10/2024 10:38

【傾力救市】21家銀行已完成下調25萬億元存量房貸利率

《經濟通通訊社31日專訊》據央視報道，截至10月28日，21家全國性銀行已完成對存量房貸利率的批量調整，共計5366.7萬筆、25.2萬億元(人民幣．下同)存量房貸利率完成下調，各地方法人銀行也即將在今日完成批量調整。

專家表示，未來一段時間，如果政策利率保持穩定，預計新發放房貸利率保持穩定，存量房貸利率將無需再進行調整。如果新發放房貸利率加點幅度進一步下降，存量房貸利率也會跟隨下行，銀行會綜合考慮吸儲和經營成本等因素合理確定新發放房貸利率。

「本輪批量調整後，存量房貸利率降至3.3%，如果存量房貸與新發放房貸差異大於30基點，將推動新一輪存量房貸利率下調。因此，預計銀行會較少發放利率低於3%的房貸，新發放房貸與存量房貸的利差也將保持總體穩定。」專家表示。

另外，自11月1日起，合同約定為浮動利率的，商業性個人住房貸款借款人可與銀行業金融機構協商約定重定價周期。中國銀行也已經公告，客戶可向該行申請變更重定價周期，但同一筆貸款存續期內客戶僅可申請調整1次。調整後的重定價周期可選擇3個月、6個月或12個月。(ry)