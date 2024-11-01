31/10/2024 17:16

【人行操作】人行新工具落地，開展5000億元買斷式逆回購操作

《經濟通通訊社31日專訊》人民銀行公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，2024年10月人民銀行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展了5000億元人民幣買斷式逆回購操作，期限6個月(182天)。同時，人行官網新增「公開市場買斷式逆回購業務公告」欄目。

買斷式逆回購是人行今年以來繼臨時正逆回購、國債買賣後的新工具。

人民銀行在本周一(28日)宣布，為維護銀行體系流動性合理充裕，進一步豐富人行貨幣政策工具箱，決定從即日起啟用公開市場買斷式逆回購操作工具。操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。公開市場買斷式逆回購採用固定數量、利率招標、多重價位中標，回購標的包括國債、地方政府債券、金融債券、公司信用類債券等。(jq)