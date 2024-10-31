31/10/2024 14:12

【聚焦數據】31省首三季GDP逾六成未達標，挑大樑六省表現遜

《經濟通通訊社31日專訊》全國31個省份均已披露2024年首三季GDP情況，據《財新》梳理，18個省份經濟增速高於全國GDP平均水平（4.8%），但逾20個省份(65%)未能達到年初目標。

據，前三季度，有三個省份GDP同比增速在6%以上，分別為西藏(6.2%)、重慶(6%)、甘肅(6%)，13個省份增速均低於全國平均線，上海、廣東、海南等十個省份增速在3.0%-4.7%之間，青海、黑龍江、山西增速分別為2.5%、2.3%、1.8%，排名最末。

經濟「挑大樑」的六個省份中，河南前三季度增速較上半年加快0.1個百分點至5%，升至全國平均線以上；其他五省增速不同程度下滑，廣東降幅最大，回落0.5個百分點至3.4%，與全年目標5%相差1.6個百分點。(ct)