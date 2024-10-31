31/10/2024 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收報7.1160，10月貶值1.41%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1160，為10月24日以來最高，較上個交易日4時30分收盤價升62點子，兩連升，全日在7.1125至7.1258之間波動。全月計，10月人民幣即期匯率貶值1.41%，結束連續三個月上漲。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升21點子，報7.1226。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1250，為本周以來最高，較上個交易日升140點子，上個交易日報7.1390。全月計，中間價仍貶值1.65%。

高盛最新觀點認為，如果特朗普獲勝，他之前提的對中國進口商品加徵60%的關稅真正落實起來料會有產品類別的分級，綜合稅率可能在20%左右，為應對這部分衝擊，人民幣可能需要調整4-5%，也就是到7.4-7.5的水平。高盛稱，政策制定者可能對出口彈性更有信心，不會讓人民幣貶值太多，因為他們需要在抵消增長衝擊與防止資本外流壓力累積之間取得平衡。(jq)