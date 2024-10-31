31/10/2024 09:31

【聚焦數據】中國10月官方製造業PMI升至50.1%，優預期

《經濟通通訊社31日專訊》國家統計局公布，10月製造業採購經理指數(PMI)為50.1%，優於預期的49.9%，比9月上升0.3個百分點，創6個月高點，重返擴張區，製造業景氣水平回升。

10月非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.2個百分點，非製造業景氣水平小幅回升。

10月份，綜合PMI產出指數為50.8%，比上月上升0.4個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，10月份，隨著一攬子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效應逐步顯現，經濟景氣水平繼續回升向好。三大指數均位於臨界點以上。(ct)