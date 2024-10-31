31/10/2024 17:02

《本港經濟》金管局：9月底外匯基金總資產按月增1524億元

《經濟通通訊社31日專訊》金管局公布，截至今年9月30日，外匯基金總資產為4.13萬億元，較8月底增加1524億元，其中港元資產增加1139億元，外幣資產增加385億元。

港元資產增加，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券的月底餘額增加及香港股票按市價重估。外幣資產增加，主要是因為已購入但未結算證券的月底餘額增加、投資按市價重估及來自投資的利息收入，但有關增幅因財政儲備提取存款而被部分抵銷。

貨幣發行局帳目顯示，今年9月底的貨幣基礎為19414億元，較8月底增加65億元或0.3%。貨幣基礎增加，主要是由於已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷及負債證明書總額增加。

今年9月底的支持資產總額減少436億元至21294億元，減幅為2%。支持比率由8月底的112.31%，下降至9月底的109.68%。(cl)

