31/10/2024 08:55

【外圍經濟】英國工黨政府首份預算案大幅加稅及舉債，國債陷波動

《經濟通通訊社31日專訊》英國財政大臣李韻晴周三（30日）公布工黨上台後首份財政預算案，大幅提高資本利得稅等，計劃增加400億英鎊（518億美元）稅收，並加大舉債力度。

她宣布，把資本利得稅低端從10%提高到18%，高端從20%提高到24%。把企業的國家保險工資稅稅率提高1.2個百分點至15%。另外，亦會提高煙草稅、航空旅客稅、酒精稅和電子煙稅，以及將石油和天然氣公司利潤的暴利稅提高到38%。

此外，英國債務管理辦公室(DMO)周三(30日)表示，英國計劃在2024至25財年發行2970億英鎊英國國債。

預算案公布後，英國國債下跌，投資者認為利率將在較高位保持更長時間。兩年期國債孳息率一度躍升13個基點。

投資者削減對英倫銀行減息幅度的押注，掉期合約現在傾向於押注今年餘下時間僅再減息一次，而在公布預算前市場的押注為減息兩次。(rc)