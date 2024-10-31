31/10/2024 10:04

【外圍經濟】微軟第一財季淨利潤按年增長11%

《經濟通通訊社31日專訊》微軟公布2025財年第一財季業績，營收為655.85億美元，按年增長16%。淨利潤為246.67億美元，按年增長11%。每股攤薄收益為3.30美元，按年增長10%。

按業務大類劃分，微軟第一財季產品業務營收為152.72億美元，與去年同期的155.35億美元相比有所下降；服務及其他業務營收為503.13億美元，與去年同期的409.82億美元相比實現增長。

微軟365商用產品和雲服務營收按年增長13%，主要由於受到微軟365商用雲服務營收按年增長15%推動。微軟365個人產品和雲服務營收按年增長5%，主要由於受到微軟365個人雲服務營收按年增長6%推動。(rc)