11/11/2024 10:00

【美國大選】保德信：共和黨浪潮掀市場波動，被動投資回報或落後

《環富通基金頻道11日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)聯席首席投資官Gregory Peters發表關於美國大選結果的評論。他指，美國大選結果迅速出爐，比預期更早塵埃落定。共和黨一舉拿下白宮和參議院，更有望囊括眾議院的控制權。上周三（6日）市場的劇烈反應並非另一種全新的格局，更多是對最近幾周走勢的肯定--從方向上來看合乎情理。以下將就利率、投資風險和信貸條件分享選後看法。



*於利率區間內交易，傾向更高美息和更陡峭收益率曲線*



選前，基於利率在歷史區間波動，保德信的多元行業策略對發達市場的久期持略短至中性態度，預計這一趨勢將持續下去。同時，亦預計美國收益率曲線和利率水平將面臨更大壓力，因為當選總統特朗普的政策可能會加劇通脹，而日益增長的赤字將持續推高國債供應。

在此背景下，將繼續在利率區間內交易，並傾向於更高的美國利率和更陡峭的收益率曲線。更宏觀而言，隨著增長和通脹動態的分化，全球國債利率之間的相關性應會持續下降，這可能促使各國央行政策反應更趨分歧。因此，在美元保持相對強勢的背景下，歐洲和新興市場的本地利率表現可能跑贏美國，因為美元升值可能只會壓低非美地區的政策利率。



*股市樂觀情緒或難長期持續，對信貸保持謹慎*



風險方面，考慮到企業稅率下調可能帶來短期利好，股價存在合理上漲空間，但目前估值已偏高。因此，由於股市起點較高，這種樂觀情緒可能難以長期持續，這與以往選後的估值情況有所不同。

信貸方面，保德信在信用研究的密切指導下，繼續保持謹慎。在多元行業策略中，已利用選後反彈降低部分風險敞口。基於一個不對稱的風險/回報考量，緊縮的利差水平明確限制了上行空間，令下行風險更為脆弱。儘管部分技術性因素，例如養老基金和負債驅動型投資(LDI)參與者持續買入長期企業債，可能導致利差繼續收窄，但這亦是應該利用市場強勢來降低風險的原因之一。隨著降低某些領域的風險，也將繼續關注安全的套利機會。



*多元行業策略聚焦全球金融領域，關注利差曲線*



從行業角度來看，保德信的多元行業策略繼續聚焦全球金融領域，同時關注利差曲線。考慮到近期機構抵押貸款(MBS)面臨的壓力，即使波動性有所上升，MBS似乎仍較美國投資級別企業債更具吸引力。

槓桿融資是估值過高且需要信貸分析師深入研究的典型例子。這一領域更適合採取特殊型或主動型管理方式，而非資產配置策略。高利率環境將繼續對高槓桿資本結構帶來壓力，預計困境加劇的局面將持續醞釀。

展望未來，喜憂參半。不利因素在於，被動型投資者的回報可能落後於其承擔的風險；而有利之處在於，整個行業的分散度將保持較高水平，這應能在信貸周期的各個階段持續提供充足的信貸選擇機會。隨著特朗普政府更多政策細節逐步明朗，保德信將在2025年第一季度市場展望中更新對經濟情景和行業預期的觀點。(wa)