11/11/2024 10:12

【美國大選】富蘭克林鄧普頓：能源、金融服務及小型股成最大贏家

《環富通基金頻道11日專訊》富蘭克林鄧普頓研究院投資策略師陳夏儀(Christy Tan)就美國大選發表評論指，股市方面，化石燃料能源企業、金融服務業及小型市值公司等行業板塊將迎來更有利營商的監管環境，成為最大贏家。隨著對處方藥價格實施上限的擔憂減退，製藥業的前景也將更加明朗。



*聯儲局將維持寬鬆周期，整體環境將有利固定收益投資*



考慮到選舉結果，幾乎可確定2017年特朗普減稅政策將會延續，企業稅率很可能會下調（法定稅率或降至15%左右），同時企業監管制度亦將迎來全面革新。至於關稅是否會如特朗普競選時所言般擴大規模和範圍，目前仍屬未知之數，這將取決於美國與各貿易夥伴的談判結果，以及美國商界的積極參與。

固定收益方面，市場普遍預期和擔憂政府將會增發長期債券以應對短期財政支出，這將導致長期債券收益率上升。然而，對於著眼未來6至12個月的投資者而言，確信聯儲局將維持寬鬆周期，預期整體環境將有利於固定收益投資，有助分散投資組合。預計到2025年底，10年期國債收益率將降至3.75%，聯邦基金利率將降至3.6%。(wa)