11/11/2024 10:24

【美國大選】荷寶：較高通脹和利率或維持，惟有利經濟增長和美股

《環富通基金頻道11日專訊》荷寶(Robeco)多資產策略總監Colin Graham及亞太股票總監Joshua Crabb發表關於美國大選的最新評論。



*料美元強勢持續，歐元及新興市場貨幣受壓*



Colin Graham指，美國政策的主要轉變在於隨著美國優越主義和孤立主義的抬頭，如何處理與世界其他國家的關係。第二個轉變將是如何應對龐大的財政支出，以及新政府將對聯儲局施加多大的壓力。相信多項新政策將陸續出爐，包括提高關稅、減少對地區戰爭的軍事支持、降低入境移民人數、減免企業稅、削減能源轉型補貼、減少監管，以及加大對聯儲局減息的壓力。

受惠於高利率和增長差異，美元強勢將持續。歐元可能受到衝擊，特別是在關稅不確定的情況下。日圓相對美元處於低估狀態，令日本政治面臨困境。在美元走強趨勢下，新興市場貨幣將持續承壓。



*全球債券收益率將隨美債上揚，料美股表現最出色*



美國利率將在高位維持更長時間以抵銷周期性刺激措施的作用，美債收益率曲線亦將全面上升，尤其是在共和黨控制國會的情況下。全球債券收益率將跟隨美國國債收益率上揚，而新興市場債券將繼續提供較高的實際收益率。信貸市場的總收益率將隨著主權債券上升；美國利差將受到資金流入和減稅的支撐，而歐洲利差則表現不一。

美國將繼續吸引全球資金，令美國股市成為表現最出色的市場，每股盈利增長接近10%。世界其他地區的表現或偶爾超越美國，但難以持續。部分國內產業如銀行業，受關稅的影響較為輕微。歐洲由於部分產業擁有定價權和戰略性投入，情況會較為樂觀。中國需要推出更多國內刺激措施以重啟經濟。依賴政府補貼的商業模式將需要重新審視銷售目標，而發展中經濟體將無法受惠於美國援助的增加。



*金價升勢仍獲良好支撐，石油供應將增加*



由於實體貨幣長期貶值，黃金的上升趨勢仍將得到良好支撐。隨著美國鑽探和開採活動增加，石油供應將會增加，而美國所需的大宗商品需求將上升。由於能源轉型前景轉淡，加上中國無法創造以出口為主導的復甦，工業金屬將面臨困境。



*關稅和貿易限制已部分被市場消化，出口商或面臨風險*



Joshua Crabb指，日本、東盟和金融類股將成為美國大選結果的得益者。共和黨同時取得總統和國會勝利，或導致特朗普推出更激進的政策。

亞洲國家主要擔心關稅和貿易限制，雖然有關政策將造成影響，但在一定程度上已被市場消化。亞洲國家可能在財政和貨幣政策上積極應對，以抵銷相關的影響。首當其衝的中國將推出刺激措施應對，預計11月8日由全國人大敲定。雖然較高的通脹和利率環境或會維持，但應對未來經濟增長和股票產生積極影響。

只要新政府的減息幅度減少（但不是完全停止）同時推動增長，就會為亞洲帶來投資機會。然而，行業及政策如何應對將是關鍵。將密切關注亞洲的刺激措施。值得注意的是，出口商可能面臨風險，短期美元可能走強，加上美國將精力轉移至國內議題，可能加劇地緣政治風險。專注國內市場的國家和行業表現應會較佳。(wa)