11/11/2024 07:50

《國金頭條》美股三大指數再創盤中新高，標普指數曾突破6千點

《經濟通通訊社11日專訊》美股三大指數再創盤中新高，道指一度突破40000點大關，高見44157.29點；標普500指數一度突破6000點大關，升至6012.45點。道指收市升259.65點，或0.59%，報43988.99點；標普500指數升22.44點，或0.38%，報5995.54點；納指升17.32點，或0.09%，報19286.78點。

美國密歇根大學11月消費者信心指數初值升至73，超出市場預期，高於10月終值的70.5，創7個月新高，反映消費者對未來的經濟和財務狀況感到樂觀。

特斯拉股價飆升8.19%至每股321.22美元，市值突破1萬億美元，2022年以來首次。



*市場避險情緒略為回升，美元指數升0.16%*



全球市場受美國大選結果、歐洲央行和英倫銀行貨幣政策影響，市場避險情緒略為回升，美元指數升0.16%，報104.5012，令歐元、英鎊等非美貨幣承壓。

德國政治局勢不穩令歐元承壓，歐元兌美元下跌0.22%，報1.0778美元。英倫銀行早前宣布減息，英鎊兌美元走勢疲弱，報1.2961美元，跌0.18%。日圓在避險需求推動下輕微上升，美元兌日圓報152.479。

颶風拉斐爾令美國墨西哥灣原油生產暫時關閉，但未有造成長遠產能影響，油價因而承壓，紐約期油下跌2.74%，收報每桶70.38美元；布蘭特期油跌2.19%，報每桶73.97美元。

在美國政局變動引發短暫避險潮後，黃金未能進一步向上。市場正關注特朗普勝選後所引發的通脹預期，以及美元持續走強，紐約期金日內承壓，跌幅約0.42%，報每盎司2694.5美元。(rc)