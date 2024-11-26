11/11/2024 08:40

【比特幣】美總統換位刺激幣市，比特幣上80000美元歷史新高

《經濟通通訊社11日專訊》受特朗普上任的消息，以及美聯儲減息影響，加密貨幣市場繼續看漲，其中比特幣升上80000美元水平，再創歷史新高，而相關衍生產品的交投亦十分活躍，分析指市場估計特朗普上任後，將會對加密貨幣市場的監管進行清晰指引，這有助投資者進入市場並成為安全且有效的「避險產品」。



另外，Solana（SOL)升上200美元水平，正式加入「千億市值俱樂部」，Global Macro Investor研究主管Julien Bittel指出，Solana的里程碑對加密貨幣市場有更廣泛的影響。SOL從去年年尾的橫向盤整通道中突破，表明更廣泛的加密貨幣牛市可能已經進入最具爆炸性的階段。



SOL歷史高位約260美元，市場預計短期內有機會觸及。(ul)