11/11/2024 15:12

【國際要聞】石破茂勝出指名選舉，將繼續擔任日本首相

《經濟通通訊社11日專訊》日本今日下午召開特別國會進行首相指名選舉，石破茂在選舉投票中勝出，將繼續擔任日本首相。



根據規則，首相指名選舉依照先眾議院，後參議院的順序進行。在日本眾議院首相指名選舉第一輪投票中，由於所有參選者均未獲得規定票數，所以得票數位列前兩位的自民黨總裁石破茂和在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥進入第二輪投票。在第二輪投票中，石破茂獲221票，野田佳彥獲160票，84票因填寫了兩人以外的名字而無效，石破茂贏得選舉。



這是日本史上眾議院首相指名選舉第5次進入決勝輪投票，上一次進入決勝輪投票是在1994年。(rc)