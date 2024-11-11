11/11/2024 09:39

《傾力救市》發改委與多家外向型民營座談：給予針對性支持幫扶

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔主持召開座談會，與廣東新寶電器（深:002705）、江蘇國泰國際集團（深:002091）、上海華勤技術（滬:603296）、浙江寧波華孚進出口、山東超越輕工制品等民營外向型企業座談交流，聽取促進相關行業領域民營經濟發展的意見建議。鄭柵潔表示，將會同有關方面密切跟蹤外向型民營企業生產經營情況，給予針對性的支持幫扶。



*民營企業家：獲取海外訂單時遇到一些困難挑戰*



座談會上，鄭柵潔與民營企業家們交流了對當前及今後一個時期國內外市場需求變化的看法。企業家們認為，近年來外部環境日趨複雜嚴峻，企業開拓國際市場、獲取海外訂單時遇到一些困難挑戰。在實際經營過程中，得益於國內產業體系配套完整、供應鏈韌性較強，企業提質量、創品牌、拓市場取得較好成績，下一步有信心繼續攻堅克難、實現更高質量發展。

鄭柵潔指出，面對紛繁複雜的國際形勢，要保持定力，堅定做好自己的事，以自身發展的確定性應對外部環境的不確定性。發改委將會同有關方面密切跟蹤外向型民營企業生產經營情況，圍繞助力企業拓展市場、紓困解難，加強金融、法律服務，在政策、規劃、資金等方面給予針對性的支持幫扶，同時充分發揮國家和地方多層次與民營企業常態化溝通交流機制作用，加大問題解決力度，積少成多、積沙成塔，實現解決一類問題、受益一批企業、助力一個行業，促進民營經濟發展壯大、經濟持續回升向好。