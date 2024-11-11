11/11/2024 19:20

《再戰明天》英國公布失業率，德國公布CPI

《經濟通通訊社11日專訊》英國公布失業率，及德國公布CPI，料為周二（12日）市場焦點。



*英倫銀行首席經濟學家發表講話，澳洲公布NAB企業信心指數*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間5:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾和芬蘭央行總裁雷恩在瑞銀一場會議的小組活動上發表講話。晚上10:00pm，在歐洲央行、美聯儲和紐約聯邦儲備銀行舉辦的2024年國際宏觀經濟和金融全球研究論壇上，歐洲央行執委奇波洛內主持高級別政策小組討論，主題是「金融制裁及其對國際貨幣體系的影響」。

數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布10月貨幣供應M2；10月貨幣供應M3。8:30am，澳洲公布10月NAB企業信心指數。2:00pm，日本公布10月工具機訂單。3:00pm，英國公布10月失業率。同一時間，德國公布10月消費者物價指數，月率料由持平升上0.4%，年率升幅料由1.6%擴大至2%。

在本港，明日公布業績的公司有:偉易達(00303)、越南製造加工出口(00422)、上海實業環境(00807)、澳博控股(00880)、興勝創建(00896)、騰訊音樂-SW(01698)、美亨實業(01897)、陽光油砂(02012)、正大企業國際(03839)、百濟神州(06160)、高鑫零售(06808)、再鼎醫藥(09688)等。

此外，周三(13日)美國公布消費者物價指數(CPI)，周四(14日)公布生產者物價指數(PPI)，周五(15日)公布零售銷售數據。另中國周五公布10月主要經濟數據，包括固定資產投資、工業生產及消費。(wa)