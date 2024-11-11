11/11/2024 11:21

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.47524 +49.464 一周 4.07744 -0.935 兩周 4.09577 +0.541 一個月 4.14048 +3.054 兩個月 4.28506 +0.238 三個月 4.28649 +0.381 六個月 4.18506 -0.071 一年 4.08893 +0.072

《經濟通通訊社11日專訊》港元隔夜息今早急升近50基點至4.47524厘，再創本月新高，但其餘各期拆息無大變動。與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.14048厘，為11月1日以來最高。反映銀行資金成本的三個月拆息亦三連升，報4.28649厘，見11月1日後最高，一年期利率升至4.08893厘，但一周及六個月拆息下跌。港元匯價今早在7.7745-7.7758之間上落，最新報7.7751，較前收市價跌0.008%。人大常委會上周五(8日)宣布6萬億元人民幣增量化解地方債方案，但市場所預期的直接財政刺激則細節欠奉。恒指今早低開470點或2.3%後，跌幅一度收窄至343點報20384，其後沽壓重現，最多曾挫577點，低見20151，創逾三周低，最新仍跌434點。(cl)資料來源：香港銀行公會