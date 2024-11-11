11/11/2024 11:21
《港元利率》隔夜拆息急漲半厘報4.47厘，一個月息見逾一周高
《經濟通通訊社11日專訊》港元隔夜息今早急升近50基點至4.47524厘，再創本月新高，但其餘各期拆息無大變動。與樓按相關的一個月拆息連升三天，報4.14048厘，為11月1日以來最高。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦三連升，報4.28649厘，見11月1日後最高，一年期利率升至4.08893厘，但一周及六個月拆息下跌。
港元匯價今早在7.7745-7.7758之間上落，最新報7.7751，較前收市價跌0.008%。
人大常委會上周五(8日)宣布6萬億元人民幣增量化解地方債方案，但市場所預期的直接財政刺激則細節欠奉。恒指今早低開470點或2.3%後，跌幅一度收窄至343點報20384，其後沽壓重現，最多曾挫577點，低見20151，創逾三周低，最新仍跌434點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦三連升，報4.28649厘，見11月1日後最高，一年期利率升至4.08893厘，但一周及六個月拆息下跌。
港元匯價今早在7.7745-7.7758之間上落，最新報7.7751，較前收市價跌0.008%。
人大常委會上周五(8日)宣布6萬億元人民幣增量化解地方債方案，但市場所預期的直接財政刺激則細節欠奉。恒指今早低開470點或2.3%後，跌幅一度收窄至343點報20384，其後沽壓重現，最多曾挫577點，低見20151，創逾三周低，最新仍跌434點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.47524
|+49.464
|一周
|4.07744
|-0.935
|兩周
|4.09577
|+0.541
|一個月
|4.14048
|+3.054
|兩個月
|4.28506
|+0.238
|三個月
|4.28649
|+0.381
|六個月
|4.18506
|-0.071
|一年
|4.08893
|+0.072
資料來源：香港銀行公會