11/11/2024 19:07

港交所：首三季滬深港通南向交易日均成交額10年間增40倍

《經濟通通訊社11日專訊》港交所(00388)發布《內地與香港資本市場互聯互通十周年白皮書》，全面回顧過去十年互聯互通機制的發展歷程，分析互聯互通取得成效的因素，並展望互聯互通的未來發展。



*滬深港通下合資格股票逾3300隻，覆蓋三地上市公司市值九成*



白皮書指，十年間，滬深港通僅以約1.2萬億元人民幣的跨境資金流動淨額，支撐了約177萬億人民幣的跨境交易規模，大幅提升了跨境資本流動的效率。過去十年，互聯互通在產品覆蓋範圍、交易結算機制、投資者參與等多個維度都取得了顯著成效，為境內外投資者提供了更加便捷高效的跨境資產配置渠道，也為兩地資本市場注入了新的流動性與活力。



截至2024年9月底，滬深港通下合資格股票超過3300隻，已覆蓋滬深港三地市場上市公司總市值的九成，成交規模的八成以上。



*首三季滬深港通南向交易日均成交額10年間大增40倍*



白皮書指，過去十年，滬深港通成交活躍度穩步提升。2024年前三季度，北向和南向交易的日均成交額分別為1233億人民幣和383億港元，與2014年開通首月相比，分別增長21倍和40倍，已佔到內地市場成交總額的6.7%和香港市場成交總額的16.9%。



國際投資者投資內地債券市場的交易中，一半以上通過債券通進行。互換通作為連接內地和香港場外衍生品市場的創新舉措，為境外投資者提供了便利高效的人民幣資產風險管理工具。(bi)