11/11/2024 12:16

【美國大選】施羅德投資：對環球股市維持正面展望，仍可持有債券

《環富通基金頻道11日專訊》施羅德投資環球股票主管Simon Webber及多元化資產投資策略師Ben Popatlal指，市場對特朗普當選下任美國總統迅速作出反應，預期其將推行促進經濟增長的政策及推高通脹。施羅德投資的專家分析了他重返白宮後，對美國經濟、全球貿易、環球股市、固定收益市場及能源轉型的長遠影響。



*經濟「硬著陸」風險較低，惟貿易及財政政策或增通脹風險*



施羅德投資集團首席投資總監Johanna Kyrklund表示，特朗普勝出美國總統大選，並未動搖施羅德投資對環球股市的正面展望，特別是仍然偏好美國股票。回顧他過去的執政時期，特朗普曾視道瓊斯指數為其政策成功的象徵。在此背景下，仍然預期美國經濟將實現「軟著陸」，且財政政策有望繼續保持支持性。貿易風險則是主要變數，或將很快聽到特朗普在這方面的表態。短期內，特朗普的保護主義貿易立場將支撐美元，但同時對美國以外的經濟增長構成壓力。預期中國政府將繼續推行刺激政策，以抵銷任何負面影響。然而，歐洲的局勢正變得更加令人擔憂，因其可能陷入更具敵意的貿易環境，卻缺乏應對這種挑戰所需的統一領導力。

施羅德投資仍然鼓勵持有債券，理由與過去一致，即以穩定收入為目標。然而，由於擴張性財政政策的潛在影響，債券作為分散投資工具的效用仍面臨挑戰。整體來看，依然認為經濟「硬著陸」的風險較低，但這屆政府的貿易及財政政策可能會增加2025年後期通脹上升的風險。選舉若出現爭議，原本會是最糟糕的結果，幸好成功避過了這情況。



*或對美國經濟帶來再通脹效應，聯儲局不太可能大幅減息*



施羅德投資資深美國經濟學家George Brown表示，在一場原本看似勢均力敵的選戰中，特朗普最終成功擊敗賀錦麗，贏得了具決定性的勝利，成為美國歷史上第二位非連續兩度當選總統的人。唯一尚待確定的是，共和黨能否同時掌控國會兩院。儘管他們已重新奪回參議院的控制權，但眾議院的形勢仍未明朗，特別是在加州和紐約州競爭激烈的選區。然而，預計共和黨有望維持其在眾議院的多數優勢。根據Polymarket的數據，目前市場對「紅色浪潮」（共和黨全面勝利）的賠率已超過90%，而在東岸各州投票結束時，這一概率僅為35%。因此，特朗普有相當大的機會實施其政策議程。他承諾進一步減稅和放寬監管，同時加徵關稅並收緊移民政策，這一系列政策將對美國經濟產生再通脹效應。因此，預期在本月稍後會進一步上調對2025年經濟增長的預測，從當前的2.1%上調。8月的預測是基於當時市場預期的賭盤走勢，當時預期賀錦麗領導下的政府將處於分裂局面。

通脹可能會更加頑固，這進一步支持施羅德投資的看法，即聯儲局不太可能如其暗示般大幅減息。根據分析，中性利率大約在3.5%左右，而特朗普重返白宮或代表聯儲局需要將利率維持在這一水平以上。（中性利率是指一個既不會過度抑制經濟增長，也不會引發過高通脹的理論利率。）



*或帶來更高收益率及持續美元強勢，短期對貿易擔憂將影響歐洲*



施羅德投資固定收益策略師James Bilson表示，儘管最終結果尚未塵埃落定，共和黨有望全面獲勝，奪回參眾兩院及總統之位。因此，預期市場會進一步反映更大規模的財政寬鬆政策及更激進的貿易政策所帶來的影響。即使撇開選舉不談，數據也顯示美國近期的經濟增長表現強勁。在此背景下，任何財政政策的放寬都將使聯儲局實現並保持通脹目標變得更加困難，並增加經濟「無著陸」的風險。（「無著陸」指的是通脹保持頑固，利率可能需要長期保持較高水平。）這一結果將導致收益率上升、美國債券表現受壓，且美元將保持強勢。過去數周，市場已經朝這一方向出現明顯變化。

在貿易方面，政策在中期內可能出現波動，預期短期內市場對環球貿易周期的擔憂將對歐洲等地區產生負面影響，導致歐元兌美元走弱。



*收益曲線料持續變得陡峭，潛在政策變動增加不確定性*



施羅德投資美國固定收益主管Lisa Hornby表示，市場的初步反應是美國國債收益率迅速上升，收益曲線變得更加陡峭（即短期與長期利率之間的差距擴大）。美國國債的收益範圍很可能已經上移，除非美國經濟陷入衰退，否則10年期國債收益率再次跌破3.5%的可能性不大。同樣地，歷史經驗顯示，當一個政黨控制政府所有分支時，收益曲線通常會變得更加陡峭，因此，預期這一趨勢將延續。信貸息差（即企業債券相對無風險利率的額外溢價）在選舉結果明朗後明顯縮窄，市場充分反映出對企業更有利的政策環境（如潛在的企業減稅和放寬監管）。

預期隨著特朗普開始任命其政府核心團隊，某些行業所受的影響將變得更加明確。固定收益市場的其他部分則表現較為分化。在新興市場中，投資級別和高收益的息差表現強勁。美國的經濟增長前景有助於推動新興市場的經濟增長，但壓力點將集中在新興市場貨幣上。特朗普的促增長政策似乎正在推高聯儲局的中性利率，短期內預期這將支持美元走強。儘管如此，美國的長期結構性失衡問題，尤其是財政赤字，最終可能會長期對美元構成壓力。

雖然選舉是熱門話題，但它並非投資定位的主要驅動因素。投資者當前面臨的最大挑戰在於，風險與回報的權衡已顯著改變。具體而言，投資者對每單位風險的回報要求或接受的回報，與歷史水平相比急劇下降。儘管企業基本面穩健（隨著共和黨全面勝利可能更有所支持），但信貸息差處於歷史範圍的底部10%。這表明當前的風險/回報框架存在非對稱性，下行風險的概率遠高於上行空間。共和黨全面勝利的潛在政策變動增加了不確定性，這進一步暗示市場應該納入更多的風險溢價，而非減少。



*企業減稅及放寬監管或支持美股，若大增關稅通脹肯定上升*



施羅德投資環球股票主管Simon Webber表示，對美國股票的12個月展望保持樂觀，主要由溫和的盈利增長所支持。儘管如此，若收益曲線繼續上行（即債券收益率上升），這將開始對股票估值構成壓力。特朗普的勝選可能對企業盈利帶來一定風險，尤其是關稅政策或將對依賴中國進口商品的行業利潤率構成不利因素。此外，預期對移民的限制可能帶動工資增長，尤其是在消費和建築等行業。這些因素將進一步加劇通脹壓力。具有定價權的公司（即能夠在不損害需求的情況下提高價格的企業）在這種環境下會表現更加優異，儘管需求受到抑制的風險依然存在。

對美國企業來說，較為正面的是，特朗普提出的企業減稅無疑將是利好因素。放寬監管也應為美股帶來支持，尤其是對大型銀行和人工智能(AI)等科技領域，這些領域在規模較大的科技公司之外仍具備可觀的潛力。實際上，在一些情況下，結構性投資主題或將在新一屆特朗普政府時期蓬勃發展，因為美國為維持其技術領導地位，可能會透過放寬監管來進一步鼓勵創新。相較於賀錦麗政府，特朗普在反壟斷監管方面更傾向於回歸「積極不干預政策」(laissex-faire)。然而，大科技公司和社交媒體平台可能成為例外，尤其是準副總統萬斯(JD Vance)已明確表示，某些科技巨頭應該被拆分，而其他擁有明顯自由派傾向的平台則需要受到更嚴格的監管。

特朗普在關稅問題上的立場看似堅定，但同時也具有談判策略的意圖。將密切關注關稅的實際執行範圍。如果對所有進口商品，或特別是對所有中國進口商品實施大規模關稅，通脹幾乎肯定會上升，進而對美國的消費者支出產生顯著影響。

能源和氣候政策是兩位候選人之間最明顯的分歧之一。毫無疑問，在特朗普的領導下，美國將退出大部分環球應對氣候變化的項目。這可能會抑制美國在關鍵氣候技術價值鏈上的商業投資，並將全球能源轉型的焦點轉向其他地區，尤其是在中國和歐洲，這些地區的能源轉型步伐將繼續加速。

回顧2016年，當時市場對特朗普的勝選感到意外，因為幾乎沒有人預期他會勝出。而這一次，投資者已經在過去數月逐步消化了特朗普政策可能帶來的市場影響。值得注意的是，2016年的市場反應並非總是持續的，潔淨能源行業就是一個典型例子。儘管2020年通過了《通脹削減法案》，但潔淨能源行業在2016-2020年特朗普執政期間的表現，遠勝於2020-2024年拜登政府時期。最終，重點在於，政治和政府政策並非唯一影響市場的因素。從中期來看，估值、經濟周期和市場競爭的綜合影響，通常才是主導市場走向的力量。



*綠色激勵措施面臨挑戰，但可再生能源成本優勢仍穩固*



施羅德Greencoat北美洲行政總裁David Boyce表示，過去15年來，風能和太陽能的發電成本大幅下降，如今已可與化石燃料的可變成本相媲美。對公用事業公司而言，從成本效益的角度來看，轉向可再生能源已經成為不可逆轉的趨勢。當選總統特朗普曾暗示希望結束對潔淨能源行業的經濟支持，但他或難以單方面廢除《通脹削減法案》。要終止綠色能源的稅收激勵措施，必須獲得美國國會的支持，而新總統可能無法輕易爭取到這一支持，因為該法案所帶來的廣泛經濟刺激效應無法忽視。根據對綠色能源項目的數據分析，自《通脹削減法案》通過以來，超過50%的新增工作職位及資本支出集中在偏向共和黨的州份，而在偏向民主黨的州份，這一比例僅為20%。儘管如此，潔淨能源轉型可能面臨阻力，因為特朗普或將通過行政手段阻礙氣候法的實施。例如，他可能收緊稅收抵免資格的規定，或凍結對綠色能源項目的補助及貸款發放，從而減緩相關行業的發展步伐。另外，特朗普總統可能會恢復F條款，重新定義數千名聯邦僱員的角色，藉此在美國環境保護署等關鍵政策機構的人力安排擁有更大的影響力。在其第一屆政府期間，特朗普曾大幅削減該署的預算，並限制其監管權限。未來，這些部門可能再次成為削減經費的目標。

施羅德投資環球資源股票組合經理Alex Monk表示，特朗普政府的政策可能會進一步推動通脹上升。資本成本是可持續能源項目發展以及消費者對潔淨能源產品需求的關鍵推動力。因此，投資減少和項目延誤將加劇電動車、屋頂太陽能和熱泵等核心技術的消費者採用速度放緩的風險。儘管共和黨全面勝利帶來政策層面的短期不確定性，但全面廢除《通脹削減法案》等重要舉措的風險相對較低。此外，政策並非能源轉型的唯一驅動力，美國也不是這些公司的唯一市場。全球能源轉型的長期驅動因素有三個：1）成本和技術的持續改善；2）消費者和企業對可持續能源產品和服務需求的增長；3）長期政策支持。在這樣的背景下，儘管美國政策環境的變化無疑會帶來挑戰，但這不應模糊對其他推動該領域投資力量的關注。總結而言，能源轉型相關股票的估值已充分反映了各種潛在的政策變動和市場波動(wa)