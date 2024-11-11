11/11/2024 14:54

【美國減息】DWS：聯儲局保持穩健立場，不急於回歸中性利率

《環富通基金頻道11日專訊》美國聯儲局上周宣布減息0.25厘，DWS美國首席經濟學家Christian Scherrmann發表評論指，儘管局方的行動符合預期，但聲明中不再提及對通脹前景的「更大信心」。在回應為何聲明作出調整時，聯儲局主席鮑威爾指相關條件已經符合預期，目前並非提供過多前瞻指引的合適時機。他亦提到，疫情前的勞動市場狀況比現在更為緊張。回想當時，貿易戰和擴張性財政政策已開始對物價構成上行壓力，這或許暗示聯儲局實際上不希望這種情況重現。



*料12月再減息25基點，明年有更多減息空間*



而在回應選情和政策影響時，鮑威爾措辭謹慎，強調局方不會揣測任何結果，惟承認一旦塵埃落定，或會影響決策取向。事實上，從2016年的會議紀錄可見，當年局方曾於大選後確實曾就貿易政策變動的衝擊展開討論。由此推斷，當前決策層的考量已有機會涵蓋其他因素。誠然，由於貿易及財政政策的變化時間和幅度仍是未知之數，相關影響存在諸多變數。不過，短期內這些因素料難構成重大顧慮。因此，維持12月再減息25基點的預測，2025年可望有更多減息空間。然而，中期內的減息空間或較數周前預期收窄。如鮑威爾所言，局方放慢了邁向中性利率的步伐。最後值得一提的是，鮑威爾在記者會上給予市場一個明確承諾：被問及會否應特朗普要求在2026年任期完結前離職時，他斷然拒絕。(wa)