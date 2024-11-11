11/11/2024 14:51

【美國減息】保德信：逐步走向中性利率，盡力維持勞動力市場強勁

《環富通基金頻道11日專訊》保德信固定收益(PGIM Fixed Income)首席投資策略師兼全球債券主管Robert Tipp及首席美國經濟學家Tom Porcelli發表關於聯儲局降息的評論。



*近期經濟數據穩健，儲蓄水平提升有助支撐經濟活動*



聯儲局周四(7日)維持降息25個基點，並堅定重申利率路徑將繼續以市場數據為依歸，逐步邁向中性利率。鑑於近期美國經濟數據穩定，這意向可能比聯儲局寬鬆周期最初設想的更為漸進，但鮑威爾主席隨後闡述了聯儲局繼續走向中性利率的理由。風險資產因貨幣政策進一步寬鬆而走強，而鮑威爾發表講話後，長期利率部分復甦並持續增強。

聯儲局發布會的與會者顯然關心政治議題，但鮑威爾更關注聯邦基金利率是否仍具限制性，而委員會成員則希望避免勞動力市場進一步疲軟。雖然部分與會者繼續指出9月份的就業數據勝於預期，但就勞動力市場狀況而言，該數據現在似乎是個異數（儘管考慮到10月份勞動力市場數據受颶風影響）。因此，繼續看到在世界大型企業聯合會的勞動力差異、辭職率和招聘率、聯儲局褐皮書和小企業招聘中出現進一步放緩的跡象。

由於鮑威爾完全專注於勞動力市場，加上通脹率正處於聯儲局目標範圍內，令聯儲局進一步降息更加合理化。儘管面對諸多不確定性，聯儲局對2025年底聯邦基金利率3.5厘的預測，仍然是本周期走向的有用參考起點。當然，正如鮑威爾所暗示，中性聯邦基金利率很難精準地識別，因此在邁向該利率區間時必要保持耐心。

實際上，本次會議的另一項關鍵啟示是保持耐心。整體而言，近期經濟數據相對穩健，特別是收入數據出現大幅上修，儲蓄率亦從3%上調至5%。儲蓄水平的提升有助於支撐經濟活動。因此，聯儲局可以繼續向中性利率邁進，盡可能維持勞動力市場的強勁水平，但步調或將放緩。整體而言，聯儲局目前的政策立場相對從容。

對於美國總統大選結果，鮑威爾表示目前聯儲局對經濟形勢的評估及局方的貨幣政策立場維持不變。他補充，新政府的政策舉措未來可能會改變經濟環境，但聯儲局將在變化顯現時作出應對。



*市場環境存不確定性，惟固定收益需求保持穩固*



聯儲局或將放緩降息步伐，但絕不會停止，這對債券市場前景有何影響？自9月聯儲局會議以來，經濟數據表現更為強勁，市場似乎也已做出相應調整，可能已消化更為樂觀的數據預期，進而推動收益率在未來保持在具有吸引力的水平。

美國大選結果出爐後，信貸利差延續牛市漲勢，目前已達到歷史高估值水平。儘管利差因而更容易受到短期波動影響，但基本面因素依然穩健，固定收益的淨需求亦保持穩固。這些因素表明，利差在未來一段時間內可能會在接近歷史低位的區間波動。

綜上所述，儘管市場環境存在不確定性，但收益率已回升至全球金融危機以來、疫情爆發以前從未見過的水平。此外，各國央行很可能已度過各自的周期峰值，即使市場仍會出現間歇性波動，但自2022年底開始的牛市格局將有望延續。(wa)