12/11/2024 17:52

【傾力救市】富蘭克林鄧普頓：人大化債規模龐大，期待更多細節

《環富通基金頻道12日專訊》富蘭克林鄧普頓研究院對人大常委會的化債舉措發表評論。富蘭克林鄧普頓研究院投資策略師陳夏儀(Christy Tan)指，第一波人民幣10萬億元的化債，規模相當龐大。此外，財政部長藍佛安保證明年的財政計劃將更為強勁，暗示允許更高的財政赤字。 可以說，投資者期待更多細節和更多有利於經濟增長的政策。



*後續政策或由多種措施組成，應覆蓋房地產、科技等*



主要成果是透過地方政府融資平台(LGFV)重組隱性地方政府債務，包括在2024至2026年間一次性進行人民幣6萬億元的債務轉換，每年將人民幣2萬億元的債務轉移至地方政府的資產負債表。此外，2024至2028年，地方政府會每年從地方政府債券專項發債中安排人民幣8000億元支持債務重組，累計總額達人民幣10萬億元。

公告確認，短期目標是在2024年最後一季將增長率提升至5%，並為2025年及之後的相同增長目標鋪路。2025年「5%左右」的增長目標與「十四五」規劃以及中國2035年的目標一致。未來的後續政策可能會由多種措施組成－－實施重點關注於國內消費和提高長期收入預期的擴張性財政政策。除了地方政府債務，財政政策還應覆蓋房地產、科技以及銀行的再資本化。



*將評估特朗普或增關稅前景，不會貿然以財政刺激*



預料中國政府將評估特朗普總統任期內可能增加關稅的前景，但不會貿然嘗試以財政刺激抵銷經濟成長的阻力，有關措施或需要商務部（出口補貼、協商）和人民銀行（人民幣指導）在內的跨部門協調。

特朗普的關稅威脅－－對所有中國出口商品全面徵收60%的關稅，理論上可能會使中國商品無法進入美國市場。據業界觀察家估計，這對中國經濟增長的影響可能高達GDP的2%。實際上，特朗普愛討價還價的本性，最終可能會將整體關稅降至10至20%，使影響降至0.5個百分點。討論2025年和評估美國大選影響的窗口可能是年底的政治局會議和12月中旬的中央全體委員會會議。任何增加政府支出的具體計劃，將只能在明年3月即將舉行的全國人大會議上獲得批准。(wa)