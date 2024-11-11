11/11/2024 08:50

《經濟時評》瑞銀下調中國明年經濟增長預測至4%左右

《經濟通通訊社11日專訊》瑞銀在研究報告中表示，隨著美國大選結果揭曉，其新的基線預測顯示，中國2025年GDP增長率將在4%左右，2026年增速將顯著下降。該最新預測相比10月該行對中國明年實際GDP增長4.5%的預計顯著下調。

該行在研究報告中表示，預計特朗普政府將從明年下半年開始，分階段對大多數中國輸美商品加徵關稅；中國到2025至2026年將加大政策支持力度，以提振內需及抵消外部衝擊，上行和下行風險主要取決於外部衝擊的規模和政策響應的規模。



*瑞銀料2025年底美元兌在岸人民幣7.6*



瑞銀又預計，人民幣兌美元將走弱，今年底每美元兌在岸人民幣將為7.3，明年底料為7.6。(ry)