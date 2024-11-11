11/11/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶132點子，報7.1780

《經濟通通訊社11日專訊》國際美元走勢和供求均施壓中間價，人民幣兌一美元中間價今報7.1786，較上個交易日跌353點子，創去年11月3日以來逾一年新低，上個交易日報7.1433。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開132點子，報7.1780，上個交易日即期匯率收盤報7.1648。

國際美元走勢仍偏強，而且市場對中國推出的刺激計劃略感失望，短期人民幣料持續承壓。

中國上周五宣布10萬億地方政府隱性債務置換計劃，讓地方政府「輕裝上陣」，把更多資源用於穩增長。儘管「6+4」萬億的化債規模不算小，但政策工具包中缺乏支撐房地產和鼓勵消費計劃的細節等，讓市場略感失望。

此外，中國10月通脹數據遜預期走低，其中食品和能源價格的下行拖累CPI同比漲幅放緩至四個月最低的0.3%，PPI同比跌2.9%，亦進一步下探至11個月新低。(sl)