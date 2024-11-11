11/11/2024 16:45

【聚焦人幣】人幣即期收跌251點子報7.1899，刷逾三月低

《經濟通通訊社11日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日低開低走，收報7.1899，較上個交易日4時30分收盤價跌251點子，兩連跌，創8月2日以來逾三個月新低，全日在7.1754至7.1938之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌126點子，報7.2096。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1786，較上個交易日跌353點子，創去年11月3日以來逾一年新低，上個交易日報7.1433。



市場人士表示，美元指數仍在105關口附近高位震盪，而市場對於中國推出的財政刺激政策似乎也並不領情，認為其缺乏支撐房地產和鼓勵消費的措施，料短期人民幣震盪偏弱。他們並指出，繼續關注特朗普重返白宮的政策前景，關稅衝擊前或仍有一段窗口期，臨近年末結匯盤可能也會增多，這將為人民幣走勢提供支撐。



興業研究觀點認為，美國大選靴子落地，「特朗普交易」暫告段落，包括人民幣在內的非美貨幣都將獲得支撐；結匯敞口尤其需要把握美元匯率利率尚未顯著回落前的有限窗口期。

中金公司最新展望則指出，人民幣匯率或在2025年早期存在反彈的機會，因關稅加徵尚未落地且中美利差收窄。但是在明年晚些時候，關稅的擾動可能加劇，且中美利差收窄趨緩，人民幣匯率或重新面臨壓力。(sl)