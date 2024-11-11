11/11/2024 14:34

【傾力救市】巴克萊：中國或明年3月推出更大力度刺激措施

《經濟通通訊社11日專訊》美國大選和美聯儲11月議息後，巴克萊銀行外滙及新興市場宏觀策略師張蒙表示，特朗普在選舉中獲勝後，中國將推出更大力度刺激措施，以抵消潛在負面影響，而這些激措施或將在明年3月的人大會議上公布。



美聯儲局上周減息0.25厘符合市場預期，但12月會否再減息的不確定性有所增加。美聯儲減息節奏放緩或將為亞洲貨幣帶來較大壓力，尤其對於依賴美聯儲政策指引的亞洲國家央行。這些國家的央行可能不得不推遲減息計劃，未來更可能需要進行更大規模減息來應對經濟形勢。



*人民幣料將緩慢走弱*



巴克萊指出，12月將是中國企業結滙高峰期，美元一般會出現季節性貶值。但特朗普上台後，隨著避險情緒上升，投資者可能會選擇囤積美元，故下月美元兌人民幣兌換量相較之前或會減少，加上可能9月已有企業預先結滙，對人民幣有一定支撐作用，惟力度有限。中長期看，上周五內地公布的刺激措施會支撐人民幣基本面，但特朗普上台後將在關稅等採取行動或推高美元，預計人民幣將緩慢走弱。(sl)