11/11/2024 08:58

【聚焦數據】內地10月CPI同比漲0.3%，升幅回落略低預期

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，2024年10月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.3%，升幅較9月回落0.1個百分點，創4個月低位，並略低於預期的0.4%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.3%；食品價格上漲2.9%，非食品價格下降0.3%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲0.4%。1-10月CPI比上年同期上漲0.3%。

10月份，CPI環比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，農村下降0.3%；食品價格下降1.2%，非食品價格持平；消費品價格下降0.4%，服務價格持平。



*核心CPI略有回升，同比上漲0.2%*



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，10月份，消費市場運行總體平穩，食品價格高位回落，加之汽油價格下行，CPI環比下降0.3%，同比上漲0.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI略有回升，同比上漲0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



*鮮菜價格同比漲21.6%，豬肉價格漲14.2%*



10月份，食品煙酒類價格同比上漲2%，影響CPI上漲約0.56個百分點。食品中，鮮菜價格上漲21.6%，影響CPI上漲約0.44個百分點；鮮果價格上漲4.7%，影響CPI上漲約0.10個百分點；畜肉類價格上漲2.8%，影響CPI上漲約0.08個百分點，其中豬肉價格上漲14.2%，影響CPI上漲約0.18個百分點；水產品價格上漲1.4%，影響CPI上漲約0.03個百分點；蛋類價格下降2.5%，影響CPI下降約0.02個百分點；糧食價格下降0.7%，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格同比五漲兩降。其中，其他用品及服務、衣著、醫療保健價格分別上漲4.7%、1.1%和1.1%，教育文化娛樂、生活用品及服務價格分別上漲0.8%和0.1%；交通通信、居住價格分別下降4.8%和0.1%。(ew)