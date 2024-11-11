11/11/2024 08:59

【聚焦數據】內地十月PPI跌幅擴至2.9%差預期，11個月低

《經濟通通訊社11日專訊》國家統計局公布，2024年10月份，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降2.9%，降幅比9月擴大0.1個百分點，且創2023年11月以來的最大降幅，較市場預期的跌幅2.5%更差。工業生產者購進價格同比下降2.7%。10月PPI環比下降0.1%，工業生產者購進價格環比下降0.3%，降幅均比上月收窄0.5個百分點。1-10月平均，工業生產者出廠價格和購進價格均比上年同期下降2.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，10月份，國際大宗商品價格總體波動下行，但在一攬子增量政策落地顯效等因素帶動下，國內部分工業品需求恢復，PPI環比降幅明顯收窄，同比降幅微擴。未來隨著政策效果的持續顯現，價格有望進一步趨穩。



*生產資料價格下降3.3%*



同比看，10月，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降3.3%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約2.45個百分點。其中，採掘工業價格下降5.1%，原材料工業價格下降4%，加工工業價格下降2.9%。生活資料價格下降1.6%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.41個百分點。其中，食品價格下降1.6%，衣著價格下降0.4%，一般日用品價格上漲0.1%，耐用消費品價格下降3.1%。

工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格下降6.9%，燃料動力類價格下降6.2%，化工原料類價格下降5.3%，農副產品類價格下降4.5%，建築材料及非金屬類價格下降4.1%，紡織原料類價格下降1.9%；有色金屬材料及電線類價格上漲9.3%。(ew)

