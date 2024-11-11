11/11/2024 16:39

【聚焦數據】首十月新增貸逾16萬億，10月4900億大遜預期

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，10月末，人民幣貸款餘額254.1萬億元(人民幣．下同)，同比增長8%，增速略低於市場預期的8.1%。按上月公布的9月末人民幣貸款餘額253.61萬億元計算，10月新增人民幣貸款4900億元，低於預期的7000億元，亦遠低於9月的1.59萬億元。



前十個月，人民幣貸款增加16.52萬億元。分部門看，住戶貸款增加2.1萬億元，其中，短期貸款增加4514億元，中長期貸款增加1.65萬億元；企(事)業單位貸款增加13.59萬億元，其中，短期貸款增加2.64萬億元，中長期貸款增加9.83萬億元，票據融資增加9977億元；非銀行業金融機構貸款增加2987億元。



10月末，本外幣貸款餘額258.18萬億元，同比增長7.5%。其中外幣貸款餘額5715億美元，同比下降15.7%。前十個月，外幣貸款減少849億美元。



*10月人民幣存款增加6000億元*



存款方面，10月末，人民幣存款餘額301.48萬億元，同比增長7%。按上月公布的9月末存款餘額300.88萬億元計算，10月人民幣存款增加6000億元。



前十個月，人民幣存款增加17.22萬億元。其中，住戶存款增加11.28萬億元，非金融企業存款減少2.84萬億元，財政性存款增加1.32萬億元，非銀行業金融機構存款增加5.58萬億元。



10月末，本外幣存款餘額307.44萬億元，同比增長7%。其中外幣存款餘額8365億美元，同比增長6.6%。前十個月，外幣存款增加386億美元。(sl)