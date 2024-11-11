11/11/2024 16:42

【聚焦數據】內地10月社會融資規模增量約1.4萬億元，遜預期

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年前十個月社會融資規模增量累計為27.06萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少4.13萬億元。按人行上月公布的首九個月社融規模增量25.66萬億元計算，10月社融規模增量約1.4萬億元，低於預期的1.545萬億元，並較9月的3.76萬億元減少逾半。



前十個月中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加15.69萬億元，同比少增4.32萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2773億元，同比多減1559億元；委託貸款減少374億元，同比多減1002億元；信託貸款增加3734億元，同比多增2702億元；未貼現的銀行承兌匯票減少2874億元，同比多減2755億元；企業債券淨融資1.69萬億元，同比少736億元；政府債券淨融資8.23萬億元，同比多7091億元；非金融企業境內股票融資1988億元，同比少5077億元。(sl)