11/11/2024 16:43

【聚焦數據】內地10月末社融規模存量403萬億，增7.8%

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年10月末社會融資規模存量為403.45萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為251.16萬億元，同比增長7.7%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.39萬億元，同比下降21.9%；委託貸款餘額為11.23萬億元，同比下降0.7%；信托貸款餘額為4.28萬億元，同比增長11.1%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.2萬億元，同比下降17.2%；企業債券餘額為32.11萬億元，同比增長2.2%；政府債券餘額為78.02萬億元，同比增長15.2%；非金融企業境內股票餘額為11.63萬億元，同比增長2.5%。



從結構看，10月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.3%，同比持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.2個百分點；委託貸款餘額佔比2.8%，同比低0.2個百分點；信托貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比8%，同比低0.4個百分點；政府債券餘額佔比19.3%，同比高1.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.1個百分點。(ct)