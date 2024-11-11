11/11/2024 18:13

【傾力救市】潘功勝：續穩妥化解地方債務風險，全面加強金融監管

《經濟通通訊社11日專訊》中國人大網發布人民銀行行長潘功勝受國務院委託在全國人大常委會會議上作關於金融工作情況的報告全文。在下一步工作考慮方面，其中提到，要強化金融監管作為防範金融風險「第一道防線」的作用，健全具有硬約束的金融風險早期糾正機制。繼續穩妥化解地方政府融資平台金融債務風險，推動融資平台數量壓降和市場化轉型。加大「白名單」項目貸款投放力度，支持盤活存量閒置土地。完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行。築牢有效防控系統性風險的金融穩定保障體系，落實防範化解金融風險問責制度。



全面加強金融監管，切實提高監管有效性。嚴格實施金融機構市場准入和非現場監管。抓好發行上市、再融資審核全鏈條監管，壓實中介機構「看門人」責任。加強中央和地方金融監管協作，嚴厲打擊違法違規金融活動，依法實施機構和人員「雙罰」。強化金融消費者和投資者權益保護。做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩定法、反洗錢法後續審議工作。推動加快制定修訂中國人民銀行法、商業銀行法、證券投資基金法、國有金融資本管理條例等法律法規。



*加力推動增量政策落地見效，增強宏觀政策一致性*



加大貨幣政策逆周期調節力度，為經濟穩定增長和高質量發展營造良好的貨幣金融環境。堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控的強度，提高貨幣政策調控的精準性，有效落實存量政策，加力推動增量政策落地見效。保持流動性合理充裕，降低企業和居民融資成本。繼續實施好結構性貨幣政策工具，強化對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。增強宏觀政策一致性，貨幣、金融政策與財政、產業、就業等政策形成合力。堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。



不斷深化金融改革開放，加快構建中國特色現代金融體系。完善貨幣政策的執行機制、目標體系、基礎貨幣投放機制，健全市場化利率形成和傳導機制。支持大型商業銀行補充資本。深化農村信用社改革。促進股票市場投資和融資功能相協調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道。發展多層次債券市場，加強金融市場基礎設施建設和統籌監管。穩慎扎實推進人民幣國際化。持續做好重點群體支付服務。健全自主可控的跨境支付體系。推進香港、上海國際金融中心建設。(sl)