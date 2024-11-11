11/11/2024 17:54

【數據解讀】人行主管媒體：社會信心有改善，M1增速今年首回升

《經濟通通訊社11日專訊》人民銀行公布，10月末廣義貨幣(M2)餘額309.71萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.5%，增速優於預期的6.9%，並較9月加快0.7個百分點。狹義貨幣(M1)餘額63.34萬億元，同比下降6.1%，降幅較9月收窄1.3個百分點。人行主管媒體《金融時報》微信公眾號發文指，「金融總量增速穩中有升」，其中M1增速是今年以來首次回升；M2增速則在過去兩個月繼續企穩回升，累計升高1.2個百分點。



文章引述業內人士分析稱，M1增速邊際回升，既反映出增量政策加快推進的背景下，經濟活動企穩向好，社會信心有所改善，也受益於金融市場上投資者風險偏好提升。隨著近期一系列增量政策的支撐效應進一步落地顯效，M1增速有望企穩。



業內專家又認為，M2增速企穩回升有三方面原因。一是債市和理財資金開始向存款回流。近期人行出台了一攬子增量金融政策，市場信心得到提振，投資者風險偏好由避險情緒主導轉向更為積極的資產配置。二是銀行向證券、基金等非銀行業金融機構的融資增加。隨著支持資本市場穩定發展兩項工具正式推出落地，商業銀行向非銀機構的融資增多，既增強金融市場流動性，也對派生增加M2產生了直接的推動作用。三是財政支出加快，財政存款更多轉化為企業存款。隨著財政支出節奏加快，穩增長逐步加力，帶動實體經濟部門存款同比增多。(sl)