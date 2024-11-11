11/11/2024 15:57

【傾力救市】逾百家上市公司獲批回購增持再貸款，涉235億元

《經濟通通訊社11日專訊》據《證券時報．券商中國》報道，據其統計，自人民銀行宣布設立股票回購增持再貸款以來，已有合計超百家滬深上市公司披露，公司或控股股東已與銀行簽署貸款協議或取得貸款承諾函，貸款資金將用於回購或增持，涉及總額約235億元人民幣。

報道指，目前已公告相關事項的103家上市公司、104個項目，共有13家商業銀行參與，包括5家國有大行和8家股份行，其中中國銀行的支持項目數量和資金總額均暫列首位。相關上市公司公告均普遍明確，回購增持貸款期限不超過1年，利率原則上不超過2.25%。同時，也有個別上市公司與銀行簽署的借款合同期限設定為「1+1+1年」，或直接簽署為期3年的流動資金借款合同。(sl)